Медведчук заявив, що не міг передати спецслужбам РФ секретні дані, тому що не був до них допущений

Народний депутат України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що не передавав спецслужбам РФ секретної інформації про розташування підрозділів Збройних сил України (ЗСУ), як стверджує обвинувачення, і загалом не має доступу до державної таємниці. Про це він сказав журналістам перед початком засідання апеляційного суду по запобіжний захід для нього, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я ніколи не володів секретною інформацією всі ці роки. У мене був доступ до секретних матеріалів усіх форм секретності до 2004 року, коли працював головою Адміністрації Президента. Після цього протягом 15 років я ніколи не був допущений до секретних даних", - сказав Медведчук.

На запитання, чи спілкувався він неофіційно з бойовиками на Донбасі 2014 року, Медведчук сказав: "Я вів переговори відповідно до повноважень, які мені були надані щодо мирного врегулювання".

За його словами, він вів перемовини і з економічних питань, зокрема щодо електроенергії. "Я вів переговори щодо принципових постачань електроенергії до України, і такий договір владою був підписаний і укладений. Участі в переговорах щодо укладення угоди та підписання самого контракту я ніколи не брав", - сказав він.

Говорячи про свої зустрічі із п'ятим президентом України Петром Порошенком, Медведчук зазначив: "Я зустрічався з паном Порошенком у 2014-му, 2015-му і наступних роках, до 2018-го, доки ми не розійшлися в поглядах щодо питань обміну утримуваних осіб".

Він також назвав опубліковане Bihus.info розслідування про його перемовини з бойовиками "провокацією", пише "Апостроф". За матеріалами "Гордон".