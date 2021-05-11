Медведчук заявив, що знаходиться в Україні й "не збирається ховатись від правосуддя"

Лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що під час обшуків у нього не знайшли нічого протизаконного та він перебуває в Україні

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті політсилі.

"Генпрокуратура провела обшуки у мене вдома і в офісі. Як і слід було очікувати, нічого протизаконного не виявили. Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було вручити мені сфабриковану за наказом влади підозру у державній зраді", - заявив Медведчук.

Він називає оголошення підозри "політичною розправою".

"Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя. Я брати участь в законних слідчих діях", - додав нардеп.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.

