Медведчук заявив, що знаходиться в Україні й "не збирається ховатись від правосуддя"
Лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що під час обшуків у нього не знайшли нічого протизаконного та він перебуває в Україні
Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті політсилі.
"Генпрокуратура провела обшуки у мене вдома і в офісі. Як і слід було очікувати, нічого протизаконного не виявили. Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було вручити мені сфабриковану за наказом влади підозру у державній зраді", - заявив Медведчук.
Він називає оголошення підозри "політичною розправою".
"Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя. Я брати участь в законних слідчих діях", - додав нардеп.
Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.