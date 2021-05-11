Медведчук "злив" Козаку в Росію секретні дані про підрозділ ЗСУ, його склад і підготовку

У серпні 2020 нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук направив своєму колезі Тарасу Козаку в Росію секретні дані про розташування прихованого підрозділу ЗСУ, його особовий склад та бойову підготовку.

"Такий собі подарунок для спецслужб Росії", - заявив на брифінгу голова СБУ Іван Баканов.

Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкту "Промінь". Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.

Організація мала під виглядом опіки над українцями в Росії створити інфраструктури впливу через трудових мігрантів. Козак безпосередньо спілкувався з представниками Росії щодо цього.

Нагадаємо, сьогодні генпрокурорка підписала підозри Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів. Тим часом у будинку Медведчука і його офісах проходять обшуки. За даними ЗМІ, охоронці нардепа не дають слідчим вручити йому підозру і запевняють, що його вдома немає.

Медведчук та Козак, крім державної зради, підозрюються у замаху на розкрадання природних ресурсів. Зокрема, афільована з ними компанія перереєструвалася після окупації Криму як російська, щоб платити в Росію податки. Ця компанія, своєю чергою, мала дозвіл на видобуток корисних копалин з газового родовища "Глибока". За матеріалами LB.ua