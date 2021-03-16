Медведчук звернувся до Верховного суду через санкції РНБО

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук оскаржив у Верховному суді введені проти нього санкції.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що позов був направлений 16 березня. Ним оскаржується указ президента від 19 лютого про рішення РНБО щодо введення санкцій проти політика.

Нагадаємо, 19 лютого Рада національної безпеки і оборони включила Віктора Медведчука і його дружину Оксану Марченко в чорний список. Санкції вводяться на все майно нардепа, а також на частину акцій одного з українських телеканалів, які належать Оксані Марченко.

Також ми писали, що представники телеканалу "112 Україна" подали до Верховного суду позов щодо оскарження введених проти нього санкцій. За матеріалами segodnya.ua