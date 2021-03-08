Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман назвала предыдущего руководителя Офиса президента Андрея Богдана "потерянным" и отметила, что его уволили, потому что он стал деструктивен.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что он уволил руководителя Офиса президента Андрея Богдана, потому что тот "скорее стал более деструктивен, чем конструктивен". Об этом она заявила в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Журналистка спросила, тяжело ли Зеленский расстается с людьми, с которыми работает или дружит.

"Я с ним об этом не разговаривала. Но, судя по тому, какой он человек, он очень ценит людей, которые с ним рядом", - ответила Мендель.

На просьбу охарактеризовать Богдана она сказала: "Потерянный, юридически грамотный".

В этом же интервью Мендель рассказала, что Богдан был против ее назначения пресс-секретарем. "Ну не зашла я ему как человек", - сказала она.