Мендель заявила про існування "української" російської мови

09:59 Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вважає, що "українська" російська мова є частиною культурного розмаїття

Про це вона сказала в ефірі програми "Взгляд с Банковой" на телеканалі "Дом".

"Російська, точніше, українська російська мова, - це частина культурного розмаїття нашої країни", - зазначила Мендель.

На її думку, російська мова не є власністю виключно Росії.

Вона нагадала, що англійську мову використовують в різних країнах, але Велика Британія не вважає англійську мову тільки своєю.

"І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова", - підкреслила Мендель. За матеріалами Еспресо TV.