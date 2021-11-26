"Мені набридло, коли говорять, що в нас країна олігархів", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав питання щодо закону про олігархів "іміджевим"

Про це Зеленський заявив під час пресконференції 26 листопада, передає "ДС".

"Я зустрічався із сильними світу цього. Я ж пояснював, у чому питання цього закону. Мені набридло, що говорять, що в нас країна олігархів", - сказав президент.

"Ця історія - іміджева. Про те, що в нас не буде олігархів, або будуть. І всі будуть бачити, скільки їх", - додав він.

Представник Atlantic Council Андерс Аслунд вважає, що основна мета закону про олігархів - відібрати засоби масової інформації та встановити монополію влади на володіння найбільшими медіа.

Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон вважає, що закон про олігархів стане політичним інструментом проти опонентів влади.