Мер Львова пояснив, що статистика кількості хворих не є найкращою

Станом на 5 квітня у Львові епідситуація не покращується, тому про послаблення карантинних вимог не йдеться. При цьому, напружена ситуація із поширенням COVID-19 у місті. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Мер Львова Андрій Садовий пояснив, що наразі карантин триває до 12 квітня, однак статистика кількості хворих не є найкращою. Загалом у медзакладах міста перебуває 1112 пацієнтів. Намагаються збільшити кількість ліжкомісць у лікарнях до 2000. Людей госпіталізують щодня. Зокрема, за минулий день поступило 46 нових важкохворих пацієнтів. Це лише у Львові, по області - понад сто. Зараз іншого варіанту, окрім жорстких карантинних вимог, немає. Однак багато людей нехтують заборонами, тому важливо, щоб всі розуміли складність ситуації.

За словами міського голови, наразі щодо карантину нових рішень не ухвалювали. При цьому, якщо піде погіршення ситуації, то можуть закрити все: і авіа, і залізничне сполучення зі Львовом.

Зазначимо, епідситуація у Львові та області досить критична. За минулу добу на Львівщині зафіксували 1121 нових випадків захворюваності на коронавірус, серед них львів'ян - 616.

Нагадаємо, під час локдаунуу Львові заборонено: робота непродовольчих та змішаних ринків, проведення масових акцій, виступи вуличних музикантів. При цьому, можна: продавати квіти, насіння та добрива, дозволена закладів побутового обслуговування, громадський транспорт їздить у режимі спецперевезень.