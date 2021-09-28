Меркель і Макрон підтвердили готовність до саміту лідерів "Нормандської четвірки" - Резніков

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель готові до саміту лідерів "Нормандської четвірки" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив увечері 27 вересня в ефірі каналу ICTV.

"Проведення саміту залежить від усіх чотирьох лідерів нормандського формату. Але ми маємо розуміння, що є готовність партнерів. Це вони підтвердили - німецька і французька сторона, що їхні лідери готові до цієї зустрічі, і вони готові зробити все шляхом прямих двосторонніх переговорів із главою Кремля [Володимиром Путіним], щоб запросити його на цей саміт у Берліні. Ми проговорювали вже не тільки саміт у Берліні за участю Ангели Меркель, а й проведення наступного чергового саміту в Парижі за участю нового федерального канцлера Німеччини. Після того як Меркель передасть пост новому канцлерові, залишиться тільки один лідер Нормандського формату, який пам'ятає, що було у 2014 році очно", - сказав Резніков.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав перед цим, що Україна хоче провести цей саміт до завершення каденції Меркель. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це питання обговорювали під час візиту Меркель до Києва. Він сказав, що зараз активно відбувається робота щодо організації саміту лідерів "Нормандської четвірки".

Останній саміт лідерів "Нормандське четвірки" відбувся в Парижі 9 грудня 2019 року. У його підсумковому комюніке написано, що сторони домовилися про припинення вогню, відкриття нових пунктів пропуску, обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх" до 31 грудня 2019 року, розведення сил і засобів на трьох нових ділянках на Донбасі, продовження на рік дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" і розширення мандата спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Домовленості виконали частково. Планували, що наступний саміт відбудеться 2020 року, однак цього не сталося.

Меркель після 15 років на посаді відмовилася знову висувати свою кандидатуру на вибори. Про це вона заявила 2018 року, а в новорічному зверненні 2021 року підтвердила своє рішення.

26 вересня в Німеччині відбулися парламентські вибори. У них узяло участь 47 партій. Обрані депутати за кілька тижнів оберуть нового федерального канцлера, який сформує уряд.

За матеріалами Гордон.