Меркель, Макрон і Зеленський закликали РФ відвести війська від кордону України

Лідери трьох країн закликали Росію зменшити військову присутність заради деескалації ситуації.

Канцлер ФРН Ангела Меркель, президенти України і Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили безпекову ситуацію на українсько- російському кордоні та висловили занепокоєння з приводу нарощування Росією своїх військ.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на речника федерального уряду Штеффена Зайберта.

"Канцлер, Президент Макрон та Президент Зеленський обговорили насамперед безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні, а також на сході України. Вони поділяють занепокоєння з приводу нарощування російських військ на кордоні з Україною та в анексованому Криму", - сказав речник.

За його словами, лідери трьох країн закликали Росію зменшити військову присутність заради деескалації ситуації.

Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський прилетів у Францію з робочим візитом.

Напередодні візиту до Франції Зеленський дав інтерв'ю Le Figaro, в якому заявив, що покладає великі сподівання на Макрона у розблокуванні "нормандського формату".

За матеріалами LB.ua