Меркель планує відвідати Україну 22 серпня

Федеральний канцлер Німеччини Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня.

Про це прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Федеральний канцлер ФРН пані Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня», - написав Никифоров.

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За його словами, керівництво Української держави планує обговорити із Меркель теми, пов'язані із безпекою, двосторонні відносини та інші актуальні питання.

Зеленський та Меркель востаннє зустрічалися 12 липня в ході офіційного візиту Президента України до Німеччини.