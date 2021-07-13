Меркель закликала Україну імплементувати у законодавство "формулу Штайнмаєра"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про повільне виконання Мінських домовленостей, та імплементації "формули Штайнмаєра".

Про це вона заявила під час брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським, який напередодні відвідав Берлін з офіційним візитом, - інформує 1NEWS.

"У зв'язку з Мінськими домовленостями в нас не вистачає прогресу. Україна вздовж лінії розмежування відкрила багато КПВВ. На жаль, не в такій же самій мірі це було зроблено з боку сепаратистів. З іншого боку нам потрібна імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство", - наголосила Меркель.

За словами канцлера, у Німеччині бачать, що посилюється тиск на Україну у зв'язку зі стягуванням військової зброї, в тому числі й з боку Білорусі.

Вона зазначила, що Німеччина завжди буде виступати за те, щоб бачити прогрес Мінських домовленостей, та їх здійснення.

За матеріалами УНН