Экс-заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Руслан Демченко получил полномочия заниматься двусторонними отношениями с Российской Федерацией только двадцать седьмого апреля 2010 года.

То есть через шесть дней после того, как были подписаны так называемые "Харьковские соглашения". Более подробно об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В пресс-службе проинформировали: "Руслан Демченко назначен на пост заместителя главы МИД украинского государства семнадцатого февраля 2010 года распоряжением КМУ No227-р. В это же время, согласно приказу Министерства иностранных дел No82 о распределении обязанностей между заместителем министра, к его полномочиям двусторонние отношения с РФ были отнесены только двадцать седьмого апреля. То есть это произошло через шесть дней после подписания Харьковских соглашений и внесения их на ратификацию в ВРУ".

Согласно имеющейся информации, Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в отношении должностных лиц и органов власти страны относительно факта совершения госизмены в 2008-2010 годах.