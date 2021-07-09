Милованов назвав реформи, яка поки що "буксують" в Україні

Судова реформа та корпоративне управління є тими питаннями, над якими треба ще працювати та працювати.

Про це у програмі "На самом деле" телеканалу "Дом" розповів радник голови Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

За його словами, реформа ринку землі, енергетики та приватизація є найбільш прогресивними в нашій країні.

"Що у нас проходить добре? Наприклад, ринок землі. Ось навіть у мене була зустріч з Катаріною Матерновою від Євросоюзу (заступниця голови Гендиректорату Єврокомісії з питань політики сусідства та розширення, - ред.). І ми з Русланом Стефанчуком (перший заступник голови Верховної Ради, - ред.) обговорювали на трьох необхідність введення одного законопроєкту, який дозволить поліпшити фінансування для фермерів, для покупки землі в процесі ринку землі. Тобто обговорювалися і дуже конкретні речі", - навів приклад Милованов.

В цілому проведення реформ в Україні він оцінив як "на балансі".

"Десь йде добре, як з ринком землі. А десь, як з корпоративним управлінням, досить багато роботи та багато ще потрібно робити. Робота проводиться, але не все там гладко. Це потрібно відкрито визнавати та відкрито над цим працювати. Також з позитивного - енергетика, наша енергетична система готова для наступних кроків. Приватизація рухається - знову ж таки можна було б швидше, але пандемія", - перелічив Милованов.

Під час конференції були розставлені й інші акценти щодо процесу реформування в Україні.

"Звичайно, питання судової реформи всіх турбує. І виходячи з цього, відома проблема - як боротися з корупцією. Ми можемо зробити мільйон агентств від НАБУ до ДБР (Державне бюро розслідувань, - ред.). Але вони не будуть працювати й не будуть ефективними, якщо не будуть працювати суди. Але над цим питанням нам потрібно ще працювати та працювати. Але це в наших інтересах", - додав Милованов.

Для проведення реформ в Україні досить стабільна економічна ситуація, попри пандемію.

"Обговорювалося і питання пандемії та економіки. Прогноз Світового банку був, що економіка у 2020 році впаде на 8%, а вона у нас впала на 3,4%. А в цьому році прогнози щодо відновлення (зростання ВВП, - ред.) - на 4,5%. Тобто макроекономічна ситуація в Україні хороша. Бюджет в доброму стані", - резюмував він.

Як раніше повідомляло агентство, у ФРН переконані, що ключем до успіху реформ в Україні в різних сферах є ефективне проведення реформи судової системи та деолігархізація.

За матеріалами Укрінформ.