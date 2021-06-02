Милованов очолив наглядову раду Укроборонпрому

Ексміністр економіки та радник голови Офісу президента Тимофій Милованов став новим головою наглядової ради держконцерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє пресслужба концерну.

"1 червня відбулося засідання оновленого складу наглядової ради Укроборонпрому, на якому Тимофія Милованова одноголосно було обрано новим головою. У засіданні взяли участь усі члени наглядової ради, а також керівництво концерну", - йдеться у повідомленні.

Нині наглядова рада Укроборонпрому складається із п'яти осіб.

"До вищого керівного органу Концерну входять перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко, ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер, а віднедавна - згідно з указом президента України No 208/2021 від 21 травня 2021 року - й президент Київської школи економіки Тимофій Милованов і промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма", - додали у концерні.

Також на засіданні члени наглядової ради обговорили аналіз життєстійкості підприємств-учасників Концерну, розробку корпоративної стратегії реформування Укроборонпрому та його підприємств-учасників, в тому числі стратегії розвитку галузевих об'єднань, які будуть утворені навколо основної номенклатури виробництва.

До повноважень Наглядової ради Укроборонпрому належить, зокрема, затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності концерну, а також здійснення контролю за виконанням концерном та його учасниками покладених завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

У 2019 році у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт 10248 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження принципів прозорості та публічності у сфері формування та реалізації державної військово-промислової політики", який передбачав можливість ліквідації Укроборонпрому. Зрештою Рада відхилила законопроєкт та зняла його з розгляду.

Укроборонпром в умовах карантину запровадив на 17 підприємствах режим повного або часткового простою.

3 грудня 2020 року співробітники Служби безпеки України провели обшуки у приміщеннях концерну та компанії-спецекспортера "Укрспецекспорт".

3 грудня 2020 року Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва керівником "Укроборонпрому".

Під час пресконференції Гусєв повідомив, що державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування у 2021 році, а замість нього буде створено два великі холдинги.

Наприкінці січня 2021-го президент Зеленський звільнив виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка з посади члена наглядової ради Укроборонпрому.

У січні комітет також рекомендував Раді ухвалити за основу законопроєкт про реформу Укроборонпрому. Згодом нардепи проголосували за відповідне рішення. У березні Кабінет міністрів підтримав рішення про створення міжвідомчої комісії з розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, якщо їх вартість дорівнює або перевищує 200 млн гривень.

29 квітня Мустафу Найєма звільнили з посади заступника генерального директора з управління активами "Укроборонпрому".

За матеріалами UA: Суспільне