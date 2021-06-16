Милованова обрали головою комісії з добору глави Бюро економічної безпеки України

Почесний президент Київської школи економіки, голова наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов очолив конкурсну комісію з добору глави Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Таке рішення ухвалили на першому засіданні комісії, написав він у Facebook.

Секретарем комісії стала членкиня Національної асоціації адвокатів України Галина Шевченко, уточнив Милованов.

Документи претендентів на посаду починають приймати сьогодні о 9.00, інформує сайт уряду. Крайній термін подання документів - 20.00 7 липня.

"Директором Бюро економічної безпеки України може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу юридичну та/або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), стаж роботи за спеціальністю не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності - не менше п'яти років, який вільно володіє державною мовою і здатний за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки", - указано у вимогах до претендента.

Як пояснив Милованов, комісія визначила, що строк приймання документів триватиме саме три тижні (розглядали варіант чотирьох тижнів), оскільки БЕБ має запрацювати вже восени, тому "кожен тиждень важливий".

Усі засідання комісії транслюватимуть онлайн, уточнив Милованов.

Загалом до складу комісії входить дев'ять осіб - по три людини від Ради національної безпеки і оборони, Кабінету Міністрів і Верховної Ради.

Рада делегувала двох представників: Шевченко і представницю Всеукраїнської громадської організації "Спілка податкових консультантів" Людмилу Рубаненко. Кабмін - першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка, міністра фінансів Сергія Марченка і міністра інфраструктури Олександра Кубракова, РНБО делегувала Милованова, заступницю глави Офісу президента Юлію Свириденко та директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Литвиненка.

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Закон про створення Бюро економічної безпеки Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому 28 січня. Президент України Володимир Зеленський підписав його 22 березня.

У законі йдеться про те, що Бюро економічної безпеки України - це центральний орган державної влади, правоохоронний орган, який має виявляти, припиняти, розслідувати й розкривати кримінальні злочини у сфері економіки, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України, а також запобігати їх вчиненню. Бюро отримає відповідні повноваження Служби безпеки України та податкової міліції. Роботу БЕБ буде безпосередньо координувати Кабмін.

У новому відомстві працюватиме 4 тис. осіб, його директора мають обрати на відкритому конкурсі. Кабмін призначатиме його за поданням прем'єр-міністра.

Кабмін на засіданні 12 травня ухвалив постанову про створення Бюро економічної безпеки. За матеріалами Гордон.