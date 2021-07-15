Мінімальну зарплату в Україні збільшать до 7700 грн - Марченко

Мінімальну зарплату в Україні 2022 року збільшать до 7700 грн. Про це в коментарі "24 каналу" заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він зазначив, що у відомстві помірно закладають зростання соціальних показників.

"Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Мовиться про нерозподілені витрати. Вони складають від 50 млрд до 100 млрд грн", - сказав міністр.

За його словами, саме ці гроші можуть спрямувати на підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Також планують зростання пенсійних виплат.

"Це буде пріоритетом і вже визначатиметься при формуванні бюджету на 2022- 2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є", - стверджує Марченко.

Водночас міністр прогнозує зростання інфляції у країні на 2%.

З 1 січня 2021 року мінімальну зарплату в Україні підвищили до 6000 грн.

Станом на 1 грудня заплановано чергове підвищення мінімальної зарплати - до 6500 грн.

Відповідно до ухваленої сьогодні парламентом Бюджетної декларації, розмір мінімальної заробітної плати в Україні протягом найближчих трьох років зросте до 7665 грн до початку 2024-го.

За матеріалами Гордон.