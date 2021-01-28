Міністр економіки ніякий: політолог розкритикував діяльність Петрашка

Найнегативнішою характеристикою міністра економіки Ігоря Петрашка є те, що він нічим не відрізняється від своїх попередників на посаді. До того ж - у нього відсутня власна думка на способи подолання економічних проблем України. Тому все більше парламентарів незадоволені його кандидатурою на такій відповідальній посаді, але Петрашка "рятують" особисті стосунки з Прем'єр-міністром Дениса Шмигаля. Про це в коментарі УНН розповів політолог Володимир Фесенко.

"Це один із найнепомітніших міністрів. Знаєте, вибачте за неекспортний термін, - Петрашко ніякий. У тому сенсі, що якщо оцінювати його економічну політику, то яка вона в нього? Що саме він пропонує? А він має як міністр економіки публічно пропонувати моделі зменшення економічних ризиків для України в умовах пандемії, карантину тощо. Він має пропонувати моделі прискорення економічного розвитку після завершення пандемії. Щось я не чую позиції міністра. Тому сказати, яка саме його позиція, дуже важко. Оце, на жаль, найбільше характеризує нинішнього міністра економіки", - зазначив політолог.

Саме тому досить обґрунтованими, на думку Фесенка, є невдоволення та критика міністра економіки Петрашка з боку депутатів партії "Слуга народу".

"Не випадково на його адресу депутати "Слуги народу", зокрема, керівники фракції, виступали з критикою. І ще у вересні з'являлася інформація, що в разі оновлення уряду, вони будуть просити про заміну міністрів економічного блоку і заміну Петрашка також. Але у нього, як кажуть деякі джерела, свої близькі давні особисті стосунки з прем'єром. Тож він ставленик Шмигаля", - підсумував Фесенко.

Раніше голова Антирейдерського союзу Андрій Семидідько розкритикував законопроєкт Мінекономіки про створення спеціального органу з погодження та блокування інвестицій. На його думку, під виглядом комісії з оцінки іноземних інвестицій міністр економіки Ігор Петрашко хоче створити корупційного монстра. За матеріалами УНН.