Міністр Олександр Ткаченко подасть у відставку - ЗМІ

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко вранці 11 листопада подасть заяву про відставку до голови ВР.

Як пише УП, він зробить це через відокремлення Держкіно від Мінкульту.

За інформацією видання, 10 листопада Кабмін на таємному засіданні проголосував за відокремлення Держкіно. Ткаченко дізнався про це постфактум, оскільки у цей час був у відрядженні в Парижі.

"Фактично, з подачі ОПУ Кабмін без погодження з Мінкультом перебрав повноваження до Держкіно щодо формування та реалізації політики в сфері кіно. Юридично такий орган, як Держкіно, не може залишатись у статусі ЦОВВ. Тепер Держкіно має стати Міністерством кіно, - розповів співрозмовник УП.

Йдеться про передачу операційних функцій у відповідні центральні органи виконавчої влади - Держмистецтв, Держкіно, донедавна Держтуризму, Держетнополітики тощо, коли за міністерством залишалася функція формування політики, стратегій та координація діяльності ЦОВВ та регіонів у сфері культури й медіа. За матеріалами "Слово і діло".