Міністр закордонних справ Словаччини вибачився за "жарт" прем'єра про Закарпаття взамін російської вакцини

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за "жарт" свого прем'єра про "обіцянку Закарпатської України" в обмін на російську вакцину.

Про це словацький урядовець написав у Facebook.

"Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", - написав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович у прямому ефірі Radio Expres заявив, що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на російську вакцину від коронавірусу. Після цього він відразу ж зазначив, що так пожартував.

На його "жарт" відреагували в МЗС України, заявивши, що вимагають офіційних вибачень від прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича через недипломатичний жарт про "обіцянку Закарпаття" Росії в обмін на вакцину.