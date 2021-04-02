Міністри оборони України і Великої Британії обговорили "неминучу ескалацію" на Донбасі

У зв'язку з ескалацією конфлікту на Донбасі відбулася розмова міністра оборони України Андрія Тарана з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерва оборони України.

У відомстві зауважили, що очільник Міноборони України повідомив співрозмовника про розвиток безпекової ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями та навколо кордонів нашої держави. Крім того, міністр наголосив на конкретних фактах нарощення Російською Федерацією додаткових військових підрозділів з різних регіонів Росії поблизу українських кордонів.

"Ми говоримо про зростаючу агресивну поведінку Росії та, можливо, неминучу ескалацію. Високо цінуючи рішучу підтримку України з боку Великої Британії, ми просимо вас подвоїти пильність і всебічне стримування. Світове товариство повинно твердо утримати Росію в зоні міжнародного права", - підкреслив Таран.

Натомість Бен Воллес підтвердив підтримку з боку Великої Британії суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України та запевнив, що Велика Британія продовжить участь у підготовці українських військовослужбовців та розвитку спроможностей ЗСУ.

Крім того, співрозмовники обговорили подальші кроки з посилення взаємодії у сфері безпеки і оборони.

Нагадаємо, Кремль погрожує додатковими заходами, якщо НАТО посилить війська навколо України.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Раніше українська розвідка повідомила, що Росія готова до війни на Донбасі з просуванням вглиб України.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що США готові підтримати Україну у разі посилення російської агресії.

Командування Збройних сил США у Європі підвищило свою боєготовність до максимально можливого рівня у зв'язку зі стягуванням російських військ до кордону України.

Нагадаємо, 31 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи Росія відмовилася підтримати спільну заяву про повернення до режиму припинення вогню на Донбасі.

У Кремлі також заявили, що останнє загострення на Донбасі може призвести до поновлення війни. За матеріалами Прямий канал.