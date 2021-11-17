Міністри оборони України та Британії: Не хочемо підривати РФ, але занепокоєні її активністю

Великобританія та Україна не хочуть підривати чи стратегічно оточувати РФ, але стурбовані нарощуванням військ Росії біля українських кордонів та їхньою активністю. Про це йдеться у спільній заяві міністра оборони Олексія Резнікова та його колеги Бена Уоллеса, яку опублікувала пресслужба Міноборони.

"Наші уряди не бажають бути ворожими чи прагнути якимось чином стратегічно оточити чи підірвати РФ. Ми стурбовані нарощуванням військ та активністю Росії біля кордонів України", - йдеться у документі.

Міністри заявляють, що суверенітет та територіальна цілісність України незаперечні. Зазначається, що Великобританія стоїть пліч-о-пліч з народом України та віддана його підтримці - дві країни єдині у захисті спільних цінностей та свобод.

У документі також наголошується, що Україна та Великобританія - стратегічні партнери у сфері безпеки та оборони. Міністри нагадують, що минулого тижня було підписано міжурядову рамкову угоду, спрямовану на розвиток Військово- морських Сил України.

Нинішня зустріч Резнікова та Уоллеса - це черговий етап двосторонньої співпраці для підвищення обороноздатності України та взаємосумісності, йдеться у документі.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.