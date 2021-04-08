Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Республики Польша Збигнев Рау начали экстренную встречу в Киеве

"Рад приветствовать Збигнева Рау с его чрезвычайным визитом в Киев. Важно развивать стратегическое партнерство между Украиной и Польшей, поскольку Россия продолжает усиливать угрозу безопасности Украины, Европы и Трансатлантического сообщества", - сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в Twitter, информирует газета "День".

Кулеба отметил, что Польша является "нашим давним союзником и доверенным другом".

Министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины. Министры проведут переговоры по всему спектру вопросов стратегического партнерства Украины и Польши обсудят дальнейшее взаимодействие в политической, безопасности и культурной сферах, увеличения объемов торговли и инвестиций.

Руководители внешнеполитических ведомств уделят особое внимание последним дестабилизирующим действиям России, среди которых обострения ситуации безопасности на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, взимание российских войск к границам Украины, рост интенсивности российской пропаганды.

Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов, в том числе Люблинского треугольника.и МЗС України. Міністри проведуть переговори з усього спектру питань стратегічного партнерства України та Польщі, обговорять подальшу взаємодію в політичній, безпековій та культурній сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Ранее сообщалось, что глава МИД Польши срочно едет в Киев из-за агрессии РФ на границах Украины.