Міносвіти звільнило учнів 4 та 9 класів від проходження державної підсумкової атестації у 2021 році

Міністерство освіти та науки України звільнило учнів 4 та 9 класів від проходження державної підсумкової атестації у 2021 році. На такий крок пішли через ситуацію з коронавірусом в країні.

Про це йдеться на сайті Міносвіти.

"МОН звільнило від проходження державної підсумкової атестації здобувачів закладів загальної середньої освіти 4-х і 9-х класів у 2020/2021 навчальному році", - заявили у міністерстві.

Як пояснили в Міносвіти, у документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, буде зроблено запис "звільнений (а)".

"Таке рішення сприятиме організованому завершенню навчального року учнями, які закінчують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, в умовах поширення на території України Covid-19", - пояснили в МОН.

Це рішення Міносвіти набуде чинності у день його публікації в "Офіційному віснику України".