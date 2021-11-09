Мінський процес не дає результатів навіть на оперативно-тактичному рівні - Верещук

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю телеканалу "Дом", опублікованому 9 листопада, розповіла про складнощі на мінських перемовинах, у яких вона братиме участь.

"Звісно, мінський процес не ухвалює політичних рішень. Для цього є нормандський процес. Це рівень лідерів країн. Дуже шкода, що мінський процес не дає результатів навіть на оперативно-тактичному рівні, коли ми могли б домовитися, наприклад, про те, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста мав доступ до наших військових, яких утримують [бойовики] та на звільнення яких ми чекаємо. Щоб Червоний Хрест мав доступ до хворих людей, які потребують допомоги", - сказала Верещук.

За її словами, важливим є також питання відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування.

"Ми розуміємо, наскільки це важливо. Це ж і питання вакцинації, і питання, пов'язані з пенсійним забезпеченням. Але зараз російська сторона блокує будь-які кроки України за допомогою людей на території, яка тимчасово окупована, і на території, що стикається", - пояснила Верещук.

Вона зазначила, що більш предметно зможе говорити про це після участі хоча б в одному засіданні тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання конфлікту на Донбасі, куди Верещук вирішили відправити в Офісі президента України.

Верещук також анонсувала свій візит на Донбас. За матеріалами "Гордон".