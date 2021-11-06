Мін'юст не розглядає питання екстрадиції Саакашвілі - відомство

Міністерство юстиції України не розглядає питання екстрадиції експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, адже щодо останнього в країні немає кримінального провадження чи вироку суду. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Мін'юсті.

"Міністерством юстиції України не розглядається питання екстрадиції М. Саакашвілі", - повідомили у відомстві.

Так, у міністерстві пояснюють, що, згідно зі ст. 541 Кримінального процесуального кодексу України видача особи (екстрадиція) - це видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку.

Відповідно до ст. 575 КПК України клопотання про видачу особи в Україну готує слідчий, прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, або суд, який розглядає справу чи яким ухвалено вирок, з дотриманням вимог, передбачених цим Кодексом та відповідним міжнародним договором України.

"Таким чином, процедуру екстрадиції особи в Україну може бути ініційовано компетентним органом України лише у разі наявності кримінального провадження на території України щодо особи чи вироку суду", - пояснюють в Мін'юсті. За матеріалами УНН.