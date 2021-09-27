Минздрав предлагает отстранять от работы чиновников и учителей за отказ или уклонение от вакцинации от коронавируса

Об этом говорится в документе, опубликованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов, пишет Корреспондент.net.

В пояснительной записке к проекту говорится, что согласно статье 12 закона Украины О защите населения от инфекционных болезней работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам.

"В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ",- говорится в документе.

Также в Минздраве приводят решение ЕСПЧ, который признал, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Также постановлением предлагается обязательную вакцинацию распространить на: работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, работников местных государственных администраций, работников учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

Отметим, на сегодняшнем совещании по коронавирусу президент Владимир Зеленский поручил ускорить темпы вакцинации и в течение двух недель показатель среди госслужащих должен составлять 70%.