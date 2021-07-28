Мир на сході України залежить від Росії, а не від децентралізації – Зеленський

Питання повернення Донбасу, його деокупації залежить від Росії, а не від реформи децентралізації.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський на пресконференції в рамках Всеукраїнського форуму "Україна-30. Децентралізація", відповідаючи на запитання, чи зміни до Конституції в частині децентралізації зможуть вплинути на врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"І я вам скажу, що це питання не дуже залежить від реформи децентралізації. Бо ми розуміємо, що питання повернення Донбасу і питання тиші на Донбасі, зменшення пострілів, питання обміну - це ті питання, які залежать від бажання Російської Федерації і тиску, допомоги, підтримки наших європейських партнерів - учасників Нормандського формату. Я вважаю, що ми на цьому шляху все робимо", - заявив Президент.

Водночас, на його переконання зміни до Конституції, пов'язані з реформою децентралізації, мають бути поширені на всій території України - і на Донбасі, і в Криму. "Ці зміни мають бути всюди", - наголосив Зеленський.

У грудні 2019 року Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

У січні 2020 року, після дискусій в експертному середовищі, у місцевому самоврядуванні і у суспільстві, запропоновані зміни були відкликані з парламенту для доопрацювання.

Відтоді тривала робота з напрацювання нової редакції змін до Конституції в частині децентралізації.

У червні 2021 року проєкт змін до Конституції щодо реформованої системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади й децентралізацію владних повноважень погодили всі учасники конституційної комісії, утвореної Володимиром Зеленським.

Представник Президента у Конституційному Суді, народний депутат Федір Веніславський заявив, що законопроєкт щодо внесення змін до Конституції у частині децентралізації може бути презентований у Верховній Раді на початку наступної сесії.

Водночас торік в Україні в результаті децентралізації влади створено 1469 територіальних громад замість 11,5 тисячі й утворено 136 районів замість 490.