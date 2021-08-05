Мир в Донбасі на 90% залежить від Путіна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що 90% успіху в питанні встановлення миру в Донбасі залежить від президента РФ Владіміра Путіна.

"Я дуже цього хочу (припинення війни на Донбасі - ред.). Я все роблю для цього. Але - на жаль, не все від мене залежить. Я сьогодні вважаю, і абсолютно цього не приховую - і президент Російської Федерації знає мою думку - сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу, в мирі в Україні, в деокупації наших територій залежить від однієї людини. І точно треба знати, що він з цим живе ", - заявив Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дом" в четвер.

За його словами, "люди на Донбасі повинні це розуміти".

"Люди не повинні жити якимись ілюзіями: ось якби, та якби. Немає такого... Наші люди люблять (питати - ред.): Чи є план "А"? Чи є "Б", "В", "Г"? - Так, все є. Є, але потрібна воля. Політична воля. Воля людська. І з української сторони ця воля абсолютно є", - сказав Зеленський.

Крім того, голова держави підкреслив, що закриті з боку окремих районів Донецької та Луганської областей контрольні пункти в'їзду-виїзду є "ще одним підтвердженням небажання російської сторони виконувати домовленості щодо Донбасу".

"Ми з ним домовилися про КПВВ на саміті "нормандської четвірки"(Париж, 2019 рік - ред.). Я людина слова - ми все побудували. Ми всіх туди привезли - наших, журналістів, послів. Є місцеві люди, які бачать це... А з їхнього боку (РФ і російські найманці - ред.) є можливість. Ось в чому проблема. Чому я говорю: немає бажання. Не можна сказати, що - так там просто немає грошей. Це ж неправда. Вони просто перекрили. Це їх воля", - сказав він.

Президент також зазначив, що аналогічна ситуація склалася і з доступом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) на окуповану частину Донбасу до утримуваним українцям. "Можна туди, не нам - Червоному Хресту - передати ліки, медиків відправити? Нам все це (РФ - ред.) Підтвердила, що буде можливість. Доступу у Червоного Хреста з моменту нашої домовленості (в Парижі у 2019 році - ред.) Не було жодного ", - розповів Зеленський. За матеріалами ZN.UA