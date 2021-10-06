Місце, яке Господь покинув назавжди, а диявол оминає, - Зеленський про Бабин Яр

У Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" у Києві вшанували 80-і роковини масових розстрілів. Володимир Зеленський, виступаючи з промовою, зазначив, що найжахливішим у цих подіях є те, що все це було реальністю.

Президент у промові, яку транслював Офіс Президента, зазначив, що 80 років тому в Бабиному Яру стались жахливі злочини. Трагедія торкнулась кожного, навіть якщо тут не було вбито чийогось родича, друга або знайомого. Зеленський вшанував пам'ять жертв Бабиного ЯруНацисти розстрілювали хворих

Найжахливіше, що все це не міф, а реальні події, які відбувалися з реальними людьми у жахливій реальності під назвою Друга світова війна, окупація, Голокост, - заявив Зеленський.

Він нагадав, що 19 вересня 1941 року Київ захопили нацисти. Їм одразу впав в очі великий глибокий яр на околиці міста. "І перша кров у ньому пролилась уже за тиждень. Гітлерівці розстріляли 752 пацієнтів психіатричної лікарні імені Павлова", - додав глава держави.

Хворих нацисти страчували з практичних поглядів: "Щоб розрахувати місткість яру, зрозуміти, чи зможе він умістити ту кількість трупів, що відповідає їхнім амбіціям, а саме - вбивство людей у промислових масштабах".Масові розстріли євреїв

Зеленський звернув увагу, що в Бабиному Яру нацисти розстріляли більш як 100 тисяч, а за новими даним - 200 тисяч людей. Зокрема, у перші два дні - 33 771 єврея: "Чоловіки вже майже всі були на фронті, і страчені тут - це переважно люди похилого віку, це жінки, діти старше 3 років, дітей молодше 3 років нацисти не жаліли, вони вбивали їх не рахуючи".

За наступні два роки гітлерівці стратили майже все єврейське населення Києва, а далі почали вбивати ромів, українців, військовополонених, порушників порядку.

Тому у цьому місці "важко говорити, важко дихати та важко стояти".

Це місце, яке Господь покинув назавжди, а диявол оминає стороною, - підсумував президент.

Він також наголосив, що нацизм перемогли не лише класичною зброєю, але й іншою - зброєю людської душі, гуманізму, милосердя. До слова, у церемонії вшанування 80-ї річниці трагедії взяли участь президенти Німеччини та Ізраїлю, які раніше прибули в Україну.Трагедія у Бабиному Яру: що варто знати Бабин Яр став братською могилою і символом Голокосту в Україні. За даними істориків, там під час Другої світової війни нацисти вчинили один з найбільш кривавих військових злочинів. Німецькі окупанти під різними приводами змушували людей прибувати до Бабиного Яру. Після цього поліцаї примусом заганяли людей маленькими групами до урвища та розстрілювали їх з кулеметів.

Служба безпеки України нещодавно відкрила архів зі страшними спогадами про Бабин Яр. За матеріалами 24 канал.