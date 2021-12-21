Москва не хоче участі України у переговорах зі США та НАТО

Росія поки що згодна спілкуватися тільки зі США та НАТО

Росія не бачить необхідності залучати Україну до переговорів зі США та НАТО про гарантії безпеки. Про це сказав заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, повідомляє РИА Новости у вівторок, 21 грудня.

"Поки наші проєкти договорів були передані тільки двом суб'єктам - США і Північноатлантичному альянсу. Україні ми нічого не передавали, але, природно, Україна обізнана, як і всі інші. На цьому етапі ми не бачимо, що є потреба їхньої участі", - сказав Руденко.

Також Руденко заявив, що "ймовірне скерування військових НАТО на територію України призведе до подальшої ескалації ситуації навколо цієї країни і погіршить відносини із Заходом".

"Ми їх розцінюємо вкрай негативно. Ми вважаємо, що ці кроки доведуть аж до подальшої ескалації ситуації навколо України, як і в наших відносинах загалом, навіть зі США", - сказав Руденко.

Він висловив думку, що "у Вашингтоні все ж таки є розумні люди, які розуміють усю небезпеку цих дій".

17 грудня Росія опублікувала проєкти договору про гарантії безпеки й угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав - членів НАТО.

У відповідь у Білому домі заявили, що США не вестимуть консультації про безпеку в Європі, якщо не матимуть союзників у ЄС. За матеріалами Корреспондент.net