Мовний омбудсмен розкритикував речницю Зеленського через російську

Тарас Кремінь, уповноважений з захисту державної мови, розкритикував слова прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель про російську мову.

Речниця президента раніше заявила, що треба забрати в Росії монополію на російську мову і голосно заявити, що "в Україні є українська російська".

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"Я не поділяю таких заяв і вважаю їх такими, що не мають жодних перспектив", - заявив Тарас Кремінь в ефірі телеканалу "Прямий".

"Три тижні тому президент сказав, що єдина державна мова в Україні - це українська, для неї повинні бути створені всі умови... І ми маємо зараз декілька речень прессекретаря президента щодо мови. Виникає питання, ми на кого тепер орієнтуємося?", - запитав пан Кремінь.

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За його словами, такий погляд Юлії Мендель на мову жодним чином не збігається з поняттям кодифікації мови української мови.

"Це не корелюється з позицією Тімоті Снайдера, який уперше у 2019 році пропонував говорити про варіант української російської. Але після тривалих консультацій маю визнати одне - кодифікатором російської мови у світі є Російська Федерація. Тому поняття кодифікація російської в Україні - неможливе", - зазначив чиновник.

Тему мови Юлія Мендель підняла ввечері 4 квітня в ефірі телеканалу "Дом", відповідаючи на запитання глядача, чи пригноблюють в Україні російську. Вона заявила, що мовне питання для окремих політиків є "лицемірним способом втримати політичних прихильників".

30 березня схожу думку висловив також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він заявив, що Україна "зобов'язана використовувати російську мову для контрпропаганди", зокрема, створити якісний російськомовний український і проукраїнський телеканал, щоб "переломити пропагандистську монополію РФ".

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"Я, російськомовний український націоналіст, впевнений, що ми повинні вітати розвиток нашої російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і давати їй можливість вільно розвиватися", - написав пан Аваков.

У мережі ці заяви викликали неоднозначну реакцію. За матеріалами ВBC Українська служба.