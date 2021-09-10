Моя позиція проста: ми готові до НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна готова до вступу в НАТО. Про це він заявив під час дискусії у межах міжнародного форуму YES Brainstorming у Києві сьогодні, 10 вересня, інформує "Дом".

За словами Зеленського, під час свого візиту до США він не отримав прямої позиції щодо членства нашої країни в НАТО. Однак він наголосив, що вона готова до вступу в НАТО і має одну з найпотужніших армій у світі.

"Я не з тих президентів України, які кожного року пропонують Україні кудись вступити, при тому, що вона не готова. Я вважаю, що наша країна давно готова до вступу в НАТО. Наша армія - одна з найпотужніших армій сьогодні у світі", - сказав президент.

Він наголосив, що реформи, які нині впроваджує України, найперше, потрібні державі, людям.

"Моя позиція проста: ми готові до НАТО. Рівнем армії, фахівців. Реформи, які ми проводимо потрібні передовсім нам. Для наших людей. Ми не отримуємо на що розраховуємо? Так, ми не отримуємо цього, але ми це не просимо. Ми говоримо сьогодні: нам здається, що ми потрібні НАТО, нам здається, що без України міцного Європейського союзу не буде. Я говорю про це відкрито. Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати, ЄС без України буде потрошки ослаблюватися", - сказав Зеленський.