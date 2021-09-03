Музей Революції Гідності обурений через банер з Мураєвим на Будинку профспілок

Національний музей Революції Гідності обурений розміщенням банера з проросійським політиком Євгеном Мураєвим на будівлі Будинку профспілок у Києві і звернувся до столичної влади з цього приводу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці музею у Фейсбуці.

"З великого банера на Майдан Незалежності й алею Героїв Небесної Сотні поглядає ексрегіонал, який голосував за "диктаторські закони" 16 січня, називає Революцію гідності державним переворотом і хвалився тим, що допоміг втекти від кримінальної відповідальності Азарову. Мільйони українців відстояли Майдан, тож це таки не ЇХНЯ (ідейних прибічників, таких як Мураєв), але НАША - українська - земля", - зазначили музейники.

Фото: Музей Революції Гідності/ФБ

Апелюючи до Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама", Федерації профспілок України, в Музеї Революції Гідності висловили сподівання, "що зневага до мільйонів українців, які відстояли Україну на Майдані, провисить недовго".

Вдень у центрі Києва, на Будинку профспілок, з'явився величезний банер з Євгеном Мураєвим. Через 20 хвилин його прибрали з будівлі.