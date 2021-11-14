МВС допускає запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях з Білоруссю, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю у прикордонних областях може бути запроваджено надзвичайний стан

Про це Монастирський заявив на брифінгу в Луцьку, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, МВС допускає таку можливість, у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

"Якщо для цього буде необхідність, як вже повідомив секретар РНБО, опрацьовані різні сценарії дій, аж до тих, щоб впроваджувався надзвичайний стан в цих прикордонних областях", - сказав Монастирський.

Він додав, що вже визначені місця дислокації особового складу Нацполіції та Нацгвардії для посилення прикордонної служби.

"Визначено взаємодію з іншими підрозділами територіальної оборони, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, і саме вони будуть в координації захищати наш державний кордон", - зазначив Монастирський.

14 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав міграційну кризу на кордоні Польщі з Білоруссю російською спецоперацією.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що сценарій, за яким нелегальні мігранти штурмуватимуть український кордон з території Білорусі, є малоймовірним.

За матеріалами Еспресо TV.