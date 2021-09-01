МЗС працює над візитом Байдена до України - Кулеба

Українська сторона переконана, що президент США Джо Байден під час своєї каденції відвідає Україну, але поки конкретних домовленостей немає.

Про це в коментарі hromadske сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який разом із Зеленським та іншими членами української делегації перебуває у Вашингтоні з робочим візитом.

На запитання, чи планують під час зустрічі Зеленського і Байдена 1 вересня обговорювати візит останнього в Україну, Кулеба відповів: "Безумовно ми працюємо і над зворотним візитом. Я переконаний, що за час свого президентства Джо Байден приїде в Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є важливим пріоритетом зовнішньої політки США".

Втім, міністр зазначив, що наразі жодних конкретних домовленостей немає.

"Зараз ми до них, потім вони до нас", - сказав глава МЗС.

Також Кулеба розповів про хід візиту Зеленського до США. Він назвав його "дуже успішним з конкретними домовленостями".

Крім того, Кулеба запевнив, що у Байдена немає ніякої персональної образи на Зеленського, а також Україну, через заяви, які лунали раніше, щодо нібито втручання України у президентські вибори у США.

"Україна дуже гідно поводилася під час внутрішньополітичної кризи у США. Найкращим свідченням цього є той факт, що Україна має повну підтримку Республіканської та Демократичної партій", - сказав міністр.

31 серпня українська делегація вже підписала низку угод. Зокрема нову стратегічну оборонну рамкову угоду, яка передбачає поглиблення співпраці країн у Чорному морі, кібербезпеці та розвідці.

Міністри енергетики України та США також підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату. А український державний "Енергоатом" підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах - ще 4 таких, а вартість проєкту - до $30 млрд.

Зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена запланована на 1 вересня. За матеріалами Цензор.Нет.