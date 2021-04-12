МЗС прокоментувало відмову Кремля співпрацювати з ОБСЄ

Міністерство закордонних справ вважає невиконання Росією Віденського документа ОБСЄ підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в коментарі МЗС.

"Відмова Москви виконувати положення Віденського документа є черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України", - повідомило міністерство.

Зокрема, 7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

Відповідно до передбаченої цим документом процедури, російській стороні було направлено офіційний запит щодо надання роз'яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності РФ вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях України впродовж останніх днів.

"На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності. Подальші намагання української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги, також були проігноровані російською стороною", - підкреслило МЗС.

Додається, що російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ.

Міністерство закликало російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію та почати добросовісно виконувати безпекові положення Мінських домовленостей та її зобов'язання за Віденським документом ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, Україна задіяла параграф 16 Віденського документа та ініціювала у суботу в ОБСЄ засідання з приводу нарощуванню Росією військ біля кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму.

Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, однак делегація РФ не з'явилася на цьому засіданні, відмовившись надавати пояснення.

Німеччина та Франція виступили із заявою після відмови Росії від пояснень в ОБСЄ.