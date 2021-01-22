МЗС РФ заявило, що "США потрібні Україні для відмови від мінських домовленостей"

У прагненні України розширити число учасників "нормандського формату", включивши в нього США і Велику Британію, російське МЗС бачить бажання посилити тиск на Росію. Крім того, в дипвідомстві підозрюють бажання нібито "зірвати виконання мінських домовленостей", пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

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"Підключення США (а нерідко в цьому контексті згадується ще і Велика Британія), за задумом Києва, дозволило б посилити тиск на Росію, яку намагаються виставити агресором і окупантом, в інтересах врегулювання конфлікту за київськими лекалами, тобто в відхід від положень мінського комплексу заходів, який закріплений резолюцією 2202 СБ ООН", - заявили в МЗС РФ.

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"Звичайно, ми б тільки вітали пряму залученість Вашингтона в "нормандські дискусії", якби це сприяло виконання Києвом узятих на себе зобов'язань. Однак, на жаль, судячи з сигналів, що йдуть від формованої нової адміністрації США, розраховувати на це не доводиться", - вирішили заявити в російському міністерстві.

Розширення кількості учасників "нормандського формату" можливе тільки за наявності консенсусу з цього питання, якого наразі немає, повідомили у відомстві. "Розширення кола учасників переговорного процесу можливо тільки на основі консенсусу, про наявність якого на сьогодні говорити не доводиться", - сказали в МЗС. "З огляду на це могли б тільки побажати українській стороні замість того, щоб тішити себе ілюзіями, взятися, нарешті, за чесне і сумлінне виконання своїх зобов'язань по комплексу заходів у всій їхній повноті і послідовності. Тільки такий вибір здатний принести мир і спокій на Донбас, про що так лицемірно печуться в Києві", - повідомили на Смоленській площі (адреса МЗС РФ - ред.).

Раніше Україна неодноразово заявляла про наміри залучити США до переговорів в "нормандському форматі". Зокрема, ще в грудні минулого року Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The New York Times заявив, що "Байден міг би підсилити переговори в нормандської форматі". Також Глава держави вважає, що Україна не зможе сама впоратися з відновленням Донбасу. Саме США, стверджує Зеленський, могли б допомогти в питаннях безпеки і грошей.

Переговори радників "нормандської четвірки" відбулися в Берліні 12 січня. За словами глави російської делегації Дмитра Козака, вони ні до чого не привели. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 20 січня заявила, що процес обміну полоненими на Донбасі заморожений. За матеріалами УНН.