МЗС України направило до МЗС Грузії ноту у зв'язку з переведенням Саакашвілі в тюремну лікарню

Міністерство закордонних справ України розчароване переведенням колишнього президента Грузії, нині громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарний медичний заклад No18 у Глдані та відсутністю інформування про це української сторони.

"Закликаємо грузинську сторону невідкладно перевезти Міхеіла Саакашвілі до цивільного медичного закладу, який мав би всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги", - зазначено в коментарі, оприлюдненому пресслужбою МЗС України.

Зазначається, що в понеділок у зовнішньополітичне відомство Грузії передано офіційну ноту МЗС України з цього приводу.

"Подальше перебування громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарному медичному закладі створює додаткові ризики та напруження, яких можна уникнути, керуючись гуманітарними міркуваннями", - вважають в українському міністерстві.

Як повідомлялося, в понеділок, 8 листопада, Саакашвілі, який голодує 39-й день, перевезли на госпіталізацію в тюремну лікарню в Тбілісі. Пізніше депутат Верховної Ради та цивільна дружина Саакашвілі Єлизавета Ясько уточнила, що госпіталізацію Саакашвілі було проведено без узгодження з родичами й адвокатами.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі. Наразі Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його відразу, тільки - но він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення - сфальсифікованими. За матеріалами Інтерфакс-Україна.