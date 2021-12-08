МЗС України відреагувало на розмову Байдена та Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що відеозустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна 7 грудня уможливила "стримування та деескалацію". Про це повідомляє Reuters.

"Сам по собі контакт слугує засобом стримування та деескалації. Ми цінуємо ключову дипломатичну участь США у зусиллях для того, щоб повернути РФ за стіл переговорів", - зазначив Дмитро Кулеба.

"Зараз, оскільки з боку Росії бракує конструктиву, головний пріоритет - це ефективно втілювати комплексний пакет стримування, щоб утримати її від подальшої військової ескалації", - сказав глава МЗС, додавши, що для цього ведеться тісна співпраця з союзниками "з обох боків Атлантичного океану".

Дмитро Кулеба зазначив також, що очікувана розмова Байдена і президента України Володимира Зеленського у четвер дозволить обговорити подальші кроки для стримування Росії та "реанімації" "нормандьского формату".

7 грудня президент Росії Володимир Путін і президент США Джо Байден провели свої переговори по відеозв'язку тривалістю дві години та п'ять хвилин. Путін і Байден насамперед обговорили загострення ситуації навколо України, зокрема загрозу повномасштабного російського вторгнення. Крім цього, вони обговорили кібербезпеку та інші питання.