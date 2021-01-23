МЗС України засудило насильство проти протестувальників у Росії

Україна закликала міжнародну спільноту рішучіше протидіяти РФ.

Російська влада замість того, щоб дослухатись до своїх громадян, які вимагають поваги до прав людини і відновлення верховенства права, продовжує застосовувати утиски проти тих, хто не згоден з репресивною політикою Кремля.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України у зв'язку із ситуацією навколо акцій протесту в Російській Федерації, викликаних протиправним затриманням російського опозиціонера Олексія Навального.

"Україна рішуче засуджує насильство проти мирних учасників акцій протесту і затримання представників російської опозиції. Громадяни Росії заслуговують на уряд, який буде здатним забезпечити рівність перед законом, можливість реалізувати свої права і свободи, а також поважатиме права людини в інших країнах світу та на окупованих Росією територіях", - сказано в поширеному пресцентром МЗС коментарі.

Україна закликала міжнародну спільноту до рішучішого залучення всіх механізмів для припинення насильства російської влади проти свого народу, агресії проти сусідніх країн, а також для протидії порушенням з боку РФ "заснованого на міжнародному праві світового порядку і правил поведінки цивілізованого світу".

Нагадаємо, в Росії 23 січня відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, затриманого на місяць після повернення в Росію. Він перебуває під загрозою тюремного ув'язнення.

Станом на 21:20 повідомляють про понад 2,6 тис. затриманих у близько 40 містах РФ. Найбільше затриманих у Москві та Санкт-Петербурзі. За матеріалами LB.ua