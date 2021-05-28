На Банковій відхрестилися від проаналізованого ZN.UA проєкту закону про олігархів.

ZN.UA відповідає.

Після ознайомлення з текстом проєкту "закону про олігархів" редакція ZN.UA ознайомилася і з реакцією Офісу президента на публікацію. Спікер Банковій Михайло Подоляк стверджує, що текст, який проаналізувало ZN.UA нібито не відповідає тексту, підготовленого в ОП.

У коментарі "Українській правді" Подоляк заявив, що презентація законопроєкту не відбувається "у формі публікації чиїхось фантазій про можливий законопроєкт або в формі "зливу" в якийсь із засобів масової інформації якихось ніким не підтверджених і взагалі не зрозумілих варіантів".

За словами Подоляка, сьогодні ще "не можна говорити беззастережно", яким саме буде підсумковий варіант закону про деолігархізацію.

У зв'язку цим ZN.UA вважає за необхідне зазначити таке. Михайлу Подоляку брехати як дихати.

Якщо ОП хоче таким чином змусити ZN.UA видати джерело - не вийде.

А якщо, знявши реакцію на своє хитро-вбогу нормотворчість, команда Зеленського відкоригує законопроєкт, то ми тільки за. Не дякуйте.

Детальніше про те, що підготували на Банковій, в тексті Юлії Самаєвої "Законопроєкт "Про олігархів": основні положення vs головні очікування".