На параді у День Незалежності будуть присутні десятки закордонних гостей – Кулеба

На параді з нагоди Дня Незалежності будуть присутні десятки закордонний гостей на знак підтримки України й поваги до її Збройних Сил.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«На параді з нагоди Дня Незалежності України будуть присутні десятки міжнародних гостей. Це буде знак підтримки України, але також знак поваги Збройним силам України, які героїчно сім років протистоять набагато потужнішій машині російської армії і російської гібридної війни, яка ведеться проти України», - сказав Кулеба.

У Києві військовослужбовці Національної гвардії розпочали тренувальні польоти над Хрещатиком на французьких вертольотах Airbus, які братимуть участь у параді до Дня Незалежності 24 серпня.