На підпис Зеленського хочуть направити варіант закону про "олігархів", за який не голосувала Рада - Разумков

На підпис до президента Володимира Зеленського направлять лише третину законопроєкту про олігархів - частину від РНБО. Статті ж від НАЗК і голови Верховної Ради Дмитра Разумкова можуть прибрати.

Таку думку в ефірі "Прямого" висловив спікер парламенту.

"У тій редакції, у якій він був ухвалений, там три різні статті: РНБО, НАЗК за поданням Антимонопольного комітету і так звана "правка Разумкова" - це окрема комісія, яка діє у складі НАЗК. А те, що потім вийде з парламенту, ми подивимося. Тому що, на мій погляд, сьогодні застосовуються механізми для того, щоб направлений до президента був не той закон, за який проголосувала Верховна Рада України, щоб там залишилось виключно РНБО", - сказав Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 23 вересня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Як відомо, раніше за основу було прийнято законопроєкт No5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", за який проголосували 275 народних депутатів на позачерговому засіданні 1 липня.

2 вересня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Дмитра Разумкова з офіційним листом, де зазначила невідповідності до Конституції України законопроєкту No 5599 і запропонувала направити його до Європейської комісії "За демократію через право".

До слова, народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" та інших парламентських політичних сил подали до Ради альтернативний законопроєкт про олігархів.

На думку спікера Верховної Ради Дмитро Разумкова, у президентському законопроєкті про олігархів існує конфлікт інтересів, оскільки, гіпотетично, олігархи можуть бути в складі РНБО, яке й визначатиме людину олігархом. За матеріалами Прямий канал.