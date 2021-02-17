На сайті ВР опублікували текст законопроєкту Президента про скорочення повноважень ОАСК
На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту, поданий президентом України Володимиром Зеленським, який спрямований на скорочення повноважень Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК).
Як зазначається в пояснювальній записці, головним завданням законопроєкту є впровадження належного високого рівня суддівського розгляду всіх судових спорів, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів і будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, що поширюються на всю територію України.
У разі ухвалення документа в Раді всі такі судові спори вилучаються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва й будуть передані до Верховного Суду як суду першої інстанції.
Судом апеляційної інстанції в таких спорах буде Велика палата Верховного Суду.
Цей законопроєкт є одним із трьох законопроєктів Зеленського, які пов'язані з реформуванням судової системи України.
15 лютого всі три документи було зареєстровано у парламенті. За матеріалами Інтерфакс-Україна.