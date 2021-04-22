Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск Игоря Гладковского, одного из подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь".

Соответствующее решение было принято детективом НАБУ 21 апреля 2021 года.

"Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба НАБУ на Телеграм-канале.