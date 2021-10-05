НАБУ перевірить дані Pandora Papers про офшори Зеленського і "брудні" гроші Коломойського з ПриватБанку

Після розслідування Pandora Papers Національне антикорупційне бюро України перевірить підозрілі транзакції банку - "ПриватБанк".

У відомстві пояснили, що причиною перевірки стали офшорні кампанії, які оприлюднили журналісти. Про це заявили у пресцентрі НАБУ, повідомляє Укрінформ.

"Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи "ПриватБанку" вивчають усі транзакції цієї фінансової установи, зокрема й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів", - зауважили у відомстві.

Але не Україна: вісім країн почали розслідування після публікації Pandora Papers До того ж у НАБУ підкреслили, що за результатами розслідування буде ухвалено відповідне рішення згідно із законодавством.

Нагадаємо, автори міжнародного розслідування Pandora Papers заявляють про розсекречення офшорів у понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів, включаючи і діючих президентів, а також у 300 міністрів, суддів, мерів та інших держслужбовців.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетними до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Однак в Офісі президента України заявили, що не бачать нічого компрометуючого у розслідуванні, в якому Володимира Зеленського пов'язують з офшорними компаніями. За матеріалами Прямий канал.