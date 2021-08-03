НАБУ затримало Чауса у "Феофанії"

Детективи НАБУ затримали колишнього суддю Миколу Чауса, підозрюваного у хабарництві. З "Феофанії" його доставили до ізолятора тимчасового тримання.

Вищий антикорупційний суд має обрати йому запобіжний захід у середу, 4 серпня. Засідання ВАКС призначено на 14:00.

"Щойно в лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди. Йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу", - повідомили в пресцентрі Національного антикорупційного бюро ввечері у вівторок, 3 серпня.

Розшукуваний Микола Чаус в одних трусах з'явився 30 липня в селі Мазурівка Вінницької області. За даними журналіста Юрія Бутусова, суддю тривалий час тримали на базі Головного управління розвідки Міноборони. З села Чауса до Києва вивезли співробітники СБУ, в столиці за ними гналися детективи НАБУ, але відбити суддю не змогли.

НАБУ звинуватило СБУ в перевищенні повноважень і вимагало доставити підозрюваного до суду для обрання запобіжного заходу. В СБУ претензії відкинули, заявивши, що взяли Чауса під охорону заради забезпечення його безпеки.

У 2016 році суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса затримали детективи НАБУ за підозрою в отриманні 150 тисяч доларів хабаря. Частину грошей він сховав на своїй земельній ділянці, в скляній банці.

Перебуваючи під слідством, Чаус залишив межі України, в березні 2017 року його затримали в Молдові.

3 квітня 2021 року в центрі Кишинева, незабаром публікації журналістського розслідування про причетність українських спецслужб до втечі Чауса з України, суддю викрали. Молдавське слідство встановило, що це зробили українські спецслужби.

За даними "Української правди", Чаус представляє інтерес для нинішньої влади як особа, що має компромат на п'ятого президента України Петра Порошенка й ексголову ГУР Василя Бурбу. Ще у 2019 році ДБР на підставі "публікацій у ЗМІ" зареєструвало кримінальне провадження про можливу причетність Порошенка до організації втечі Чауса з України.

За матеріалами ZN.ua