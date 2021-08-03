НАБУ звинувачує СБУ в "сприянні ухиленню від кримінального судочинства" через переховування Чауса

Дії Служби безпеки України щодо екссудді Миколи Чауса прирівнюються до "сприяння в ухиленні від кримінального судочинства", заявляє Національне антикорупційне бюро 3 серпня.

"Приховування співробітниками СБУ від детективів НАБУ інформації про місцеперебування екссудді Дніпровського райсуду міста Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, є фактичним сприянням в ухиленні від кримінального судочинства та може містити ознаки злочину у вигляді перевищення службових повноважень", - йдеться в повідомленні бюро.

Відомство посилається на Кримінальний процесуальний кодекс, за яким "у випадку виявлення розшукуваної особи, її мають передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування".

"Натомість маємо ситуацію фактичного переховування підозрюваного співробітниками СБУ та ігнорування процесуального закону", - стверджує пресслужба НАБУ.

Детективи НАБУ, за заявою, 1 серпня надіслали до СБУ та Офісу генерального прокурора вимогу негайно доставити колишнього суддю до бюро. Оскільки СБУ не виконало цю вимогу на наступний день, антикорупційний орган надіслав її повторно.

У НАБУ також прокоментували заяву СБУ про те, що дії служби щодо Чауса були спрямовані на захист його безпеки. Згідно з позицією відомства, заходи безпеки не є підставою для переховування особи від кримінального судочинства.

"Тому, вчергове закликаємо СБУ дотримуватись вимог законодавства і доставити підозрюваного екссуддю уповноваженим детективам та до ВАКС о 14:00 4 серпня 2021 року для розгляду питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляють у бюро.

Служба безпеки України наразі не коментувала цю заяву.

30 липня видання "Цензор.НЕТ" із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що Микола Чаус, якого в квітні 2021 року на території Молдови викрали невідомі, був виявлений на Вінниччині. Згодом, за повідомленням журналіста Юрія Бутусова, "співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку".

Національне антикорупційне бюро заявило, що Миколу Чауса незаконно доставили до офісу Служби безпеки України на Володимирській вулиці в Києві попри вимоги детективів НАБУ його віддати.

Служба безпеки України 31 липня заперечила, що викрала колишнього суддю Миколу Чауса, натомість заявляє, що гарантувала йому безпеку. Відомство вказує на те, що з травня 2021 року розслідує факти викрадення Чауса та його незаконне переправлення через державний кордон.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що екссуддя "не є поки затриманим і перебуває справді під захистом СБУ". За матеріалами radiosvoboda.org/