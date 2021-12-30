"Нацкорпус" зірвав з'їзд ОПЗЖ у Києві

Представники партії "Національний корпус" 30 грудня зірвали з'їзд політсили "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Києві. Про це повідомив пресцентр "Нацкорпусу".

"Представники "Національного корпусу" сьогодні прийшли до київського офісу проросійської партії ОПЗЖ, щоб поговорити з ватником [нардепом Іллею] Кивою про його нещодавні антидержавні заяви на російському телебаченні. Тут сьогодні мав відбутися з'їзд прокремлівської партії, але через нашу акцію захід не відбувся", - ідеться в повідомленні.

У "Нацкорпусі" зазначили, що попри на важливий партійний захід, "ватник Кива так і не з'явився - як завжди, сховався від націоналістів".

У партії нагадали, що проти Киви вже відкрили кримінальне провадження за статтею про держзраду через його антиукраїнські висловлювання, але він "не втомлюється вислужуватися перед [президентом РФ Володимиром] Путіним".

Кива 27 грудня в ефірі російського токшоу "60 минут" у розмові з телеведучою Ольгою Скабєєвою назвав Україну "ресурсом", "витратним матеріалом" і сказав, що слов'янські народи зобов'язані об'єднатися, щоб протистояти Заходу.

"Сьогодні Україна справді колонізована. Дії України - це лише дії колонізаторів, які використовують її як затравки, як витратний матеріал, як ресурс. І сьогодні дійсно Росія може відіграти головну роль у майбутньому моєї країни", - сказав нардеп.

Агресію Росії Кива назвав "чудовою політичною грою".

7 жовтня Кива у своєму Telegram опублікував відео: на тлі українського прапора політик заявив, що хоче привітати "лідера своєї нації та дружнього нам народу" Путіна. "Із днем народження, сил вам, Божого благословення та здоров'я. Ви дійсно та людина, яка повернула своїй країні та своєму народу колишню велич і повагу в усьому світі", - звернувся до Путіна нардеп.

На думку Киви, Путін "пише нову історію слов'янського світу та слов'янської єдності". "Ви захищаєте мораль, віру, і ви той, чиє ім'я записано в історії людства як ім'я великого правителя. Хай буде з вами сила, із днем народження, Володимире Володимировичу!" - резюмував депутат від ОПЗЖ.

Перед цим, 20 вересня, Кива привітав прокремлівську партію "Единая Россия" з перемогою на виборах до Держдуми РФ, хоча Верховна Рада та МЗС України закликали не визнавати незаконних виборів до Держдуми РФ у Криму й за участю жителів Донбасу.

Наприкінці жовтня партія УДАР повідомляла про відкриття кримінального провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) за фактом опублікування Кивою вітання президента РФ Володимира Путіна.

26 жовтня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що стосовно Киви відкрили "досить велику кількість" проваджень. Зокрема, відкрили провадження у зв'язку з опублікованим ним відео, де він стріляє з автомата в день убивства організатора українського націоналістичного руху в Західній Україні Степана Бандери.

16 листопада Державне бюро розслідувань провело обшуки в Киви через відео з автоматом. За матеріалами "Гордон"